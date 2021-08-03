Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 15:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 16.38'te ve 7.61 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 55.89 kilometre olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2021
Büyüklük : 5.0 (ML)
Yer : Ege Denizi, 55.89 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 03.08.2021, 15:38:16 TSİ
Enlem : 36.2670 N
Boylam : 27.0148 E
Derinlik : 7.61 km
Detay : https://t.co/7SycTT6Co4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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