Türkiye'nin Ege ve Akdeniz Bölgeleri'ndeki orman yangınlarıyla mücadelesi 7. gününde devam ediyor. Alevleri sönürmek için başta itfaiye ekipleri olmak üzere büyük bir mücadele veriliyor.

6 ükleden hava desteği

Türkiye'nin bu mücadelesine 6 ülkeden toplamda 18 hava aracı ile destek geldi. Bunlardan 16'sı ücretsiz katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da bulunan Kriz Merkezi’nde yangınlar hakkında bilgi aldı.