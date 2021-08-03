Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 15:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlar hakkında bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da bulunan Kriz Merkezi’nde yangınlar hakkında bilgi aldı.
Türkiye'nin Ege ve Akdeniz Bölgeleri'ndeki orman yangınlarıyla mücadelesi 7. gününde devam ediyor. Alevleri sönürmek için başta itfaiye ekipleri olmak üzere büyük bir mücadele veriliyor.
6 ükleden hava desteği
Türkiye'nin bu mücadelesine 6 ülkeden toplamda 18 hava aracı ile destek geldi. Bunlardan 16'sı ücretsiz katkı sağlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da bulunan Kriz Merkezi’nde yangınlar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Ankara’da bulunan Kriz Merkezi’nde yangınlar hakkında bilgi aldı. pic.twitter.com/zOviTblYIk— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) August 3, 2021
Etiketler: Orman Yangını Recep Tayyip Erdoğan
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