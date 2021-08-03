Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 15:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Sahil Güvenlik ekiplerinden yangın söndürme çalışmalarına destek
4 ilde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 520 personel ve 26 sahil güvenlik botu ile ormanlık alanlardaki yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verdiklerini açıkladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, sosyal medya hesabından, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı yaptığı paylaşımda, 520 sahil güvenlik personeli, bir sahil güvenlik korveti, 26 sahil güvenlik botu, 3 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timi, bir sahil güvenlik helikopteri ile yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verildiğini aktardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı— T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) August 3, 2021
- 520 Sahil Güvenlik Personeli
- 1 Sahil Güvenlik Korveti
- 26 Sahil Güvenlik Botu
- 3 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi
- 1 Sahil Güvenlik Helikopteri
ile yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermektedir. pic.twitter.com/ljsAN1bD9Y
Etiketler: Orman Yangını Sahil Güvenlik
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