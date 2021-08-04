Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 00:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB'den Denizli'deki yangına iş makineleri ve personel desteği
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Denizli'de çıkan yangına müdahale etmek için 11'inci Komando Tugay Komutanlığı iş makineleri ve personel görevlendirildi.
Milli Savunma Bakanlığı haberi Twitter hesabından duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makineleri ve personel görevlendirilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11’inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2021
Etiketler: Denizli Milli Savunma Bakanlığı Orman Yangını
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