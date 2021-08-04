Milli Savunma Bakanlığı haberi Twitter hesabından duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makineleri ve personel görevlendirilmiştir" ifadesi kullanıldı.