CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu vatandaşlar ile ilgili bu açıklaması tartışmaların ve tepkilerin odağında.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında "ırkçı söylemde bulunduğu" gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu.

Tanju Özcan'a partisi CHP'den de tepki geldi. Yerel Yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Özcan'ın açıklamalarının kendisini bağladığını CHP'nin görüşünü yansıtmadığını açıkladı.

Torun, "Su gibi temel bir yaşam hakkının engellenmesi parti politikalarımız ile taban tabana zıttır" ifadesini kullandı.

Bolu belediyesi meclis toplantısına işaret eden Torun, "Aksi bir karar alınmayacağına inanıyoruz" dedi.

"Vicdan ve insanlıkla bağdaşmaz"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da Özcan'ın sözleri için "Nefret söylemi kokan girişim kabul edilemez" tepkisini gösterdi.

Bekaroğlu, "Bu düşünce anayasaya aykırı olduğu gibi vicdan ve insanlıkla bağdaşmaz" paylaşımını yaptı.

"Geri adım atmayacağım"

Tepkilerin odağındaki isim Tanju Özcan ise açıklamasını bir adım öteye taşıdı. Özcan, "Geri adım atmayacağım, daha fazlasını da yapacağım" dedi.