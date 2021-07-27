Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laurenço'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'yu Beştepe'de resmi törenle karşılıyor. https://t.co/28aQ5YeIJ4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2021

Konuk Cumhurbaşkanı Lourenço'nun içinde bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Lourenço'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lourenço'yu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı

Lourenço, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Lourenço, merdivenlerde Türkiye ve Angola bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Bazı anlaşmalar imzalanacak

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında bazı anlaşmalar imzalanacak.

İki liderin gerçekleştireceği ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Laurenço onuruna akşam yemeği verecek.