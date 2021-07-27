İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına ilişkin AlJazeera için İngilizce makale kaleme aldı.

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Avrupa genelinde işverenlerin Müslüman çalışanlarına ayrımcılık yapmasını fiilen yasal hale getirdiğini belirtti. Karar için "skandal" ifadesini kullandı.

Altun'dan AB liderlerine çağrı

Altun makalesinde, başörtüsü kararının Avrupa'nın iki yüzlülüğünü ortaya çıkardığını da vurguladı.

Avrupa Birliği'nin Müslümanları zorla asimile etme, dini kimliklerini ortadan kaldırma çabalarının Avrupa toplumunun tamamına zarar verdiğini belirtti.

İletişim Başkanı Altun yazısında, "AB yetkilileri ve liderleri rol yapmayı bırakıp Avrupalı Müslüman vatandaşlarına karşı sorumluluklarını acilen yerine getirmeye başlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Şirketlerin belli koşullarda çalışanların başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine karar verilmişti

Avrupa Adalet Divanı, AB'de şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine hükmetmişti.

AB'nin en yüksek mahkemesi Adalet Divanı, Almanya'da başörtüsü takmaya başladıktan sonra işlerinden uzaklaştırılan kadınların açtığı iki dava, 15 Temmuz'da sonuçlanmıştı.

Mahkemeden yapılan açıklamada ise "İş yerinde siyasi, felsefi veya dini inançlara ait görünür herhangi bir sembolün takılmasının yasaklanması, işverenin müşterilere karşı tarafsız bir imaj sunma veya sosyal anlaşmazlıkları önleme ihtiyacıyla haklı görülebilir." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, söz konusu gerekçenin işveren açısından gerçek bir ihtiyaca karşılık gelmesi gerektiği de belirtilmişti.