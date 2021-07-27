MSB'den yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu" ifadeleri kullanıldı.