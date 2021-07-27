Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 3 terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu.
MSB'den yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu" ifadeleri kullanıldı.
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2021
Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/7CBkVO4fYL
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Şehit
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