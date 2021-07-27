Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 16:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erdoğan'dan şehit uzman çavuşun ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Angola Cumhurbaşkanı Lourenço Ankara'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz