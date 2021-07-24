Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teröristler Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına saldırdı.

Yapılan saldırı sonucunda 2 kahraman asker şehit oldu, 2 kahraman asker ise yaralandı. Yaralı askerler derhal hastaneye sevk edildi.

Terör hedefleri vuruluyor

Saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlendi, hedefler derhal ateş altına alınarak etkili şekilde vuruldu.

Terör mevzileri cezalandırma atışları altına alındı.

Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonrası terör hedefleri vuruluyor. MSB, “Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir” açıklamasını yaptı. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/YcVqCa4WEP pic.twitter.com/m5u8snov92 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 24, 2021

MSB: Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."​​​​​​​ denildi.

TBMM Başkanı Şentop: Milletimize başsağlığı diliyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı:

"Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerce yapılan hâin saldırıda şehadete yükselen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, Milletimize başsağlığı diliyorum; yaralanan kahramanlarımıza acil şifalar niyaz ediyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hesabı en ağır şekilde sorulacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı bölgesinde kalleş terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde bırakılmayacak, hesabı en ağır şekilde sorulacaktır."

İletişim Başkanı Altun: Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz sürecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize Rabbim tez zamanda şifalar versin. Terörün kökünü kazıyana, sınırlarımızı güvenli kılana kadar mücadelemizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.