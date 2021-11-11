Danıştay 10'uncu Dairesi, kamusal alanda güvenlik güçlerinin ses ve görüntüsünün alınmasına ilişkin genelgeye açılan davayı karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, genelgenin "haberleşme hürriyetini ihlal ettiği"ne hükmetti. Görevi başındaki personelin de kanun gereği ses ve görüntü alınmasına sebep olacak davranışlara fırsat vermemesi gerektiği ifade edildi.

Oy birliği ile genelgenin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 30 Nisan'da yayımladığı genelgede, kamusal alanda görev yapan kolluk personelinin, kendilerine ilişkin ses ve görüntü kaydı alanları engellenmesi ve haklarında adli işlem yapması istenmişti.

Genelgeye gerekçe olarak da "özel hayatın gizliliğinin ihlali" gösterilmişti.