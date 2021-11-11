Türkkan'ın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı
İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.
Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 11, 2021
İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.https://t.co/uvbAerLHQl pic.twitter.com/DVvaewCq0L
Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmiş, olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
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