Diyarbakır anneleri, HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini 800 gündür sürdürüyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da aileleri ziyaret etti. Ailelerle bir süre sohbet eden Şentop, ziyaretin ardından açıklama yaptı.

"HDP'nin çocukların dağa kaçırılmasına aracılık ettiği iddiası korkunç"

Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Daha önce de teröre karşı, teröristlere karşı farklı ülkelerde eylemler olmuştur fakat buradaki eylem hem kararlılık hem de doğallığı itibarıyla hepsinden farklı ve güçlü bir eylem. Nitekim onun neticesinde evlatlarına kavuşan aileler oldu. Burada anlatılanlar çok üzücü şeyler. HDP'nin, ailelerin evlatlarını alıp dağa gönderilmesine aracılık ettiğine dair iddialar çok korkunç. Aileler şahit oldukları somut olaylar da anlattılar. Bu konuda herkesin, kim olursa olsun, daha önce ne yapmış olursa olsun bu evlatların ailelerine kavuşması için elinden gelen gayreti göstermesi lazım. Ben bu konuda devletimizin, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesin, hepimizin buradaki annelerimizin yanında olduğumuzu, anneleri evlatlarına kavuşturmanın dünyada yapılacak en önemli, en büyük iş olduğunu düşünüyoruz. Elimizden gelen bütün gayretle her zaman onların yanındayız.

"Bingöl'de yaşanan olay çok üzücü"

Bingöl'de yaşanan olay çok üzücü. Zaman zaman TBMM'de bulunan milletvekillerinin kendisini seçen vatandaşla temasında bazen olumsuz davranışlar olmuştur ama bu derecede vahim, açık, galiz bir hakaretin, bir küfrün bir milletvekili tarafından vatandaşa karşı dile getirilmesi çok vahimdir. Bununla ilgili olarak süreci takip ediyoruz.