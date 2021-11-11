Yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen ve toplumu derinden etkileyen orman yangınları sonrasında harekete geçme kararı alan Millî Eğitim Bakanlığı, çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlattığı “Öğretmenim İçin Bir Fidan” kampanyasında her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturacak.

Öğretmenler adına fidan bağışı

Kampanya çerçevesinde öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sayfasında yer alan http://meb.ai/K1SbSf linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabilecekler.

Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek bu kampanyada öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.

Öğretmenlerimiz İçin Fidan Dikiyoruz



24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediğimiz

"Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyasına ilk destek, 1000 fidanla Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'dan geldi.



Haber https://t.co/n2AC8VXjFl pic.twitter.com/HebjO43TM0 — MEB (@tcmeb) November 11, 2021

İlk destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan



Kampanyaya ilk destek Millî Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesinde fidan dikim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Millî Eğitim Bakanlığının 24 Kasım Öğretmenler Günü için ‘Öğretmenim İçin Bir Fidan’ kampanyası başlattığına dikkati çekerek “Milli Eğitim Bakanlığımız da 24 Kasım vesilesiyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattı.

"Bizim de bin fidan bağışlayarak katılacağımız bu anlamlı kampanyayla öğretmenlerimiz adına ülkemize 1 milyon 200 bin fidan daha kazandıracağız.” dedi.