Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Geleceğe Nefes" sertifikasına e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor
"Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında her vatandaş, dikilen fidanlara karşılık kendi adlarına düzenlenen sertifikalarını e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.
Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde, bugün 81 ilin yanı sıra birçok ülkede planlanan etkinliklere milyonlarca vatandaşın katılımı bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında vatandaşlar, dikilen fidanlara karşılık kendi isimlerine özel düzenlenen "Geleceğe Nefes" sertifikasına e-Devlet sisteminden erişilebiliyor.
Sertifikada kişilerin adına dikilen 3 bölgenin isminin yanı sıra "Bugün fidan yarın nefes diyerek fidan sahiplendiğiniz, geleceğe nefes olduğunuz için teşekkür ederiz" mesajı yer alıyor.
Etkinlikle yıl sonuna kadar Orman Genel Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 252 milyon fidanın geleceğe nefes olması bekleniyor.
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