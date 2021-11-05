Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 17:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
İyi Partili Lütfü Türkkan'dan küfür
İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in esnaf ziyareti sırasında, şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İyi Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savundu, tepki gösterdi. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da bu kişiye küfretti.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde partililerle bir araya geldi. O sırada bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. Korumalar ve polis şahsı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da tepki gösteren kişinin yanına gidip boynuna sarılarak bir süre konuştu.
Şehit yakını olduğunu iddia eden şahıs İyi Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savununca olanlar oldu. İyi Partili Lütfü Türkkan'ın şahsa küfür etmesi kameralara yansıdı.
Tahir Kümran isimli şahıs bölgeden uzaklaştırılırdı. İyi Partili Lütfü Türkkan da küfür ettikten sonra programına kaldığı yerden devam etti.
Etiketler: Bingöl HDP İyi Parti Meral Akşener
Son Haberler
- 20:37
- 20:28
- 20:28
- 20:37
- 20:03
Sıradaki Haber
Bakan Koca'dan organ bağışı çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz