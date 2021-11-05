İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde partililerle bir araya geldi. O sırada bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. Korumalar ve polis şahsı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da tepki gösteren kişinin yanına gidip boynuna sarılarak bir süre konuştu.

Şehit yakını olduğunu iddia eden şahıs İyi Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savununca olanlar oldu. İyi Partili Lütfü Türkkan'ın şahsa küfür etmesi kameralara yansıdı.

Tahir Kümran isimli şahıs bölgeden uzaklaştırılırdı. İyi Partili Lütfü Türkkan da küfür ettikten sonra programına kaldığı yerden devam etti.