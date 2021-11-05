Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 16:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çiftlik Bank sanığı Fatih Aydın hakimliğe sevk edildi
Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Fatih Aydın'ın savcılıkta 5 saat boyunca ifadesi alındı. İfade işlemleri tamamlanan Fatih Aydın, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Etiketler: Çiftlik Bank Son Dakika
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