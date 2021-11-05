Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de bulunan Hacı Nusret Yıldırım Camii'nde cuma namazını kıldı, ardından caminin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan daha sonra caminin yakınında bulunan Ümraniye Saray İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Burada öğrencilerle fotoğraf çektirdi.