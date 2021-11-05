Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 16:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lise ziyareti
[Fotoğraf: DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Saray İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de bulunan Hacı Nusret Yıldırım Camii'nde cuma namazını kıldı, ardından caminin açılışını gerçekleştirdi.
Erdoğan daha sonra caminin yakınında bulunan Ümraniye Saray İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Burada öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Eğitim İstanbul
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