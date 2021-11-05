Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 14:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle basketbol oynadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de gençlerle basketbol oynadı. Erdoğan'a İbrahim Kalın da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi açılışına giderken basketbol oynayan gençleri görüp maçlarına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan'a eşlik etti.
Ümraniye Millet Bahçesi açlışında Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan gençleri görünce dayanamadı maça katıldı. pic.twitter.com/1u7ZLEodjy— AHMET COTUK (@ahmetcotuk) November 5, 2021
Etiketler: Basketbol İbrahim Kalın Recep Tayyip Erdoğan
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