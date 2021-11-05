HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan ön savunma Anayasa Mahkemesi'ne teslim edildi. Bu süreçten sonra HDP'ye esas savunması için bir ay süre verilecek.

AYM, HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan ilk iddianameyi iade etse de ikinci iddianameyi oy birliğiyle 21 Haziran’da kabul etmişti.

Yüksek Mahkeme parti kapatma davasında HDP'ye ilk savunma için 7 Eylül'e kadar süre vermişti. Ancak bu talep partinin isteği üzerine Yüksek Mahkeme kararı ile 2 ay uzatılmıştı.

Sözlü savunma da yapacaklar

Bundan sonraki süreçte Yargıtay Başsavcısı esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP’ye gönderilecek.

Daha sonra AYM tarafından belirlenecek tarihlerde Başsavcı sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan'ın belirleyeceği günde üyeler kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.