Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Organ ve Doku Bağışı Haftası" dolayısıyla açıklama yaptı.

Organ nakli için bekleyen 26 bin 894 hasta olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, paylaşımında, "Organ nakli merkezlerimiz oldukça başarılı. Fakat bazı hastalar yıllarca bekliyor. Sonuç, organ bağışının yaygınlaşmasına, başka hayatlara umut olanların artmasına bağlı. Bize katılın" sözlerini kullandı.