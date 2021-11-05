Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan organ bağışı çağrısı
Organ nakli için bekleyen 26 bin 894 hasta var. Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara "Organ nakli merkezlerimiz oldukça başarılı. Fakat bazı hastalar yıllarca bekliyor. Bize katılın" çağrısı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Organ ve Doku Bağışı Haftası" dolayısıyla açıklama yaptı.
Organ nakli için bekleyen 26 bin 894 hasta olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, paylaşımında, "Organ nakli merkezlerimiz oldukça başarılı. Fakat bazı hastalar yıllarca bekliyor. Sonuç, organ bağışının yaygınlaşmasına, başka hayatlara umut olanların artmasına bağlı. Bize katılın" sözlerini kullandı.
ORGAN VE DOKU BAĞIŞI FARKINDALIK HAFTASINDAYIZ. Organ nakli için bekleyen 26.894 hastamız var. Organ Nakli Merkezlerimiz oldukça başarılı. Fakat bazı hastalar yıllarca bekliyor. Sonuç, organ bağışının yaygınlaşmasına, başka hayatlara umut olanların artmasına bağlı. Bize katılın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 5, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Organ Nakli
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