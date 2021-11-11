Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Demirci ve Gördes ilçelerinde yapılan operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gördes İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 9 kişiye yönelik 12 adrese baskın düzenlendi.
Yapılan aramada 42 gram esrar, 3 ruhsatsız tüfek ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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