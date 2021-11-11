İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gördes İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 9 kişiye yönelik 12 adrese baskın düzenlendi.

Yapılan aramada 42 gram esrar, 3 ruhsatsız tüfek ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri sürüyor.