Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kaçak sigara ve etil alkol ele geçirildi
İzmir Buca'da düzenlenen operasyonda 3 bin paket kaçak sigara ile 2 bin 135 litre etil alkol ele geçirildi.
İzmir'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, 1 depo, 2 iş yeri ve 4 araca baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara, 21 bin makaron, 2 bin 135 litre etil alkol, etil alkol satışında kullanılmak üzere hazırlanmış 3 bin 610 etiket, 599 güneş gözlüğü ile 17 kol saati bulundu.
Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: İzmir Kaçak İçki Kaçakçılık Polis Sigara
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