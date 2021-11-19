Kestel ilçesinden İznik'e giden 34 yaşındaki Hasan ve 31 yaşındaki Hüseyin Karacan kardeşlerden haber alınamaması üzerine gölde gece başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.

Cesetler dron ile bulundu

Arama çalışmaları kapsamında Bursa Jandarma Komutanlığına ait dron ile yapılan taramada göl yüzeyinde 2 ceset olduğu fark edildi. Bunun üzerine Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisleri, cesetleri gölden çıkardı.

Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşlere ait olduğu tespit edilen cenazeler, İznik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İntihar etmiş olabilecekleri değerlendirilen Karacan kardeşlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

Arkadaşları İznik'e götürmüş

Dün bir arkadaşlarından kendilerini İznik ilçesine götürmesini isteyen kardeşlerden haber alınamaması üzerine, İznik Gölü etrafında jandarma ve AFAD, gölde ise İznik Jandarma Komutanlığına bağlı bot timi tarafından arama çalışması yapılmış, göl kenarında kayıp kişilere ait kıyafet ve telefon bulunmuştu.