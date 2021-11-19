Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan caddede gerçekleşti. İddiaya göre, karı koca otomobil içinde kavga etti. Tartışmanın ardından otomobilin sahibi olan koca, köpeğini alıp farklı bir yöne gitti. Araçtan indikten sonra sinir krizi geçiren kadın ise ara sokaktan taş alıp geri geldi. Kadın, otomobile taşla saldırmaya başladı. Dakikalarca aracın cam, kaput, aynalarına saldıran şahıs otomobili paramparça etti.

Eşi gittikten sonra araca saldırdı

Dükkanının önünde yaşanan o anları anlatan Bülent Erdal, "Şiddet görmüştü herhalde. Araca taşlar fırlatmaya başladı. Sakinleştiremedik, durmadı. Ondan sonra polis ekiplerini çağırdık. Durdurmaya çalıştık ama durmadı. Biz araya girmeye çalıştığımızda, ‘Polisi arayın’ dedi. Meğerse eşiymiş. Eşi araçtan indi, köpeğini aldı, diğer tarafa doğru gitti. Eşi gidince araca saldırmaya başladı" dedi.

"Polisi arayın" dedi ve gitti

Araya girmeye çalışanlara "Polisi arayın" diyen öfkeli kadın daha sonra taksiye binip olay yerinden ayrıldı.

Büyük hasar oluşan otomobil, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Yaşananlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi.