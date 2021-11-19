Çiftçiye verilecek kuraklık desteği ödemelerinin yılbaşından önce hesaplara yatırılacağı bilgisini aldıklarını duyuran Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, şunları söyledi:

"Değerli çiftçilerimiz biliyorsunuz ki 2021 kuraklık yılı oldu. Bunun için de Tarım ve Orman Bakanlığımız hasar tespitleri tutmuştu. Cumhurbaşkanımız kuraklıkla ilgili dekara 100 lira destek verileceğini açıklamıştı. Bu desteklerle ilgili çalışmalar Sivas’ımızda başladı. Ortalama yüzde 40, yüzde 50 mazot ve gübre desteği gibi çiftçilerimize bu sene kuraklık desteği verilecekti. Çiftçilerimiz bize bu desteğin ne zaman verileceğini sormaktaydı. Biz de Tarım Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Yılbaşından önce yani aralık ayı içerisinde kuraklık desteğinin verilmesi düşünülüyor. İnşallah bu kuraklık desteği verilir. Çünkü 2021 yılı kuraklıkla geçti. Şu anda biz tohumları ektik, bu gidişle 2022 yılı da kurak geçecek. Çiftçilerimiz gübre fiyatlarının yüksek olmasından dolayı büyük sıkıntıda. Kuraklık desteği çiftçilerimize ilaç gibi gelecek."

[Fotoğraf: İHA]

"Yılbaşına kalmadan ödenecek"

Fark ödemeleri desteklerine ilişkin de açıklama yapan Çetindağ, "Biliyorsunuz çiftçilerimizin sattığı ürünlerin bilhassa buğdaylarda fark ödemeleri yani müstahsilleri her sene 10’uncu ayda tarım il veya ilçe müdürlüklerine veriliyordu, çiftçimiz de tonda 100 lira desteğini yılbaşında alıyordu fakat şu ana kadar çalışmalar başlamadı. İl Tarım Müdürlüğümüz ve Tarım Bakanlığı yetkilileri bunun da ödemelerine önümüzdeki haftalar içerisinde başlanacağını ve fark ödemelerinin de yıl sonuna kadar yetiştirileceğini söyledi. Çiftçilerimizin sattıkları buğdayların müstahsillerini 1 hafta içerisinde il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz kabul edecekler, fark ödemeleri de yılbaşına kalmadan ödenecek" ifadelerini kullandı.