Manisa'nın Soma ilçesinden Sivas’a, oğlu Sezer Gökşen için yapılacak nişana giden Mustafa Gökşen yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı.

Devrilen araçta sürücü Mustafa Gökşen ile eşi Asiye Gökşen, kızı Seher Yaşar, oğlu Sezer Gökşen, torunları Eymen Berk Yaşar ve Zeynep Tusem Yaşar yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.



"Ne olduğunu bile anlamadık"

Kazada yaralanan sürücü Mustafa Gökşen, ''Seyir halindeyken ne olduğu bile anlamadan bariyerlere çarparak kaza yaptık. Manisa’dan oğlum Sezer’i nişan merasimi için Sivas’a gidiyorduk. Araçta 6 kişi vardı" dedi.