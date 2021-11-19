Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 11:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin’de küçükbaş hayvanların zorlu yolculuğu
Artvin’de küçükbaş hayvan besiciliği yapan sürü sahipleri, zorlu coğrafyada hayvanlarını dar geçitlerden geçiriyor.
Artvin’in Ardanuç İlçesinde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Erkan Biçer, sürüsünü otlağa götürebilmek için zorlu geçitleri kullanıyor. Onlarca keçi ve koyun, tek sıra halinde hata yapmadan ilerliyor.
Uzun yıllardır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Biçer, mesleğinin ve coğrafyanın zorluklarını cep telefonu kamerasına kaydetti.
İlçeye bağlı Ferhatlı köyünde bulunan dar geçitte 2'şerli, 3'erli sıralar halinde ilerleyen koyun ve keçiler, uçurumun kenarından rahatça geçerken görülüyor.
Etiketler: Artvin Hayvancılık
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