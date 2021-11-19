Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 11:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kuryelerin çarpıştığı kaza kamerada
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da kontrolsüz şekilde yola çıkan motosikletli kurye ile seyir halindeki başka bir motosikletli kurye çarpıştı.
Gaziosmanpaşa'da kaldırımdan caddeye kontrolsüz şekilde çıkan motosikletli kurye ile yolda ilerleyen başka bir motosikletli kurye çarpıştı.
Caddede ilerleyen kurye, çarpmanın etkisiyle önündeki minibüse çarparak yere düştü.
Yaşanan kazada iki kurye de yaralanmazken, motosikletlerde hasar oluştu.
Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası İstanbul
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