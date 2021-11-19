Gaziosmanpaşa'da kaldırımdan caddeye kontrolsüz şekilde çıkan motosikletli kurye ile yolda ilerleyen başka bir motosikletli kurye çarpıştı.

Caddede ilerleyen kurye, çarpmanın etkisiyle önündeki minibüse çarparak yere düştü.



Yaşanan kazada iki kurye de yaralanmazken, motosikletlerde hasar oluştu.



Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.