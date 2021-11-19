Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 10:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Büyükbaş hayvan su kanalında mahsur kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli’de su kanalında mahsur kalan büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp sahibine teslim edildi.
Olay, İzmit ilçesine bağlı Akmeşe Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir büyükbaş hayvan su kanalında mahsur kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
İhbar üzerine olay yerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Hayvan, kurtarılmasının ardından sahibine teslim edildi.
Etiketler: Kocaeli
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