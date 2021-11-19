Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 7 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda, 7 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gasp, yağma, uyuşturucu ve silah ticareti gibi birçok olaya karıştığı belirlenen 2 organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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