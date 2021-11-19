İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gasp, yağma, uyuşturucu ve silah ticareti gibi birçok olaya karıştığı belirlenen 2 organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.