Sancaktepe’de 13 Kasım'da polis tarafından yakalanan ve hakkında “kullanmak İçin uyuşturucu madde bulundurmak”tan işlem yapılan bir şahıs, uyuşturucu maddeleri Ümraniye’de yabancı uyruklu A.B.'den temin ettiğini belirtti. A.B. isimli şüpheli, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan detaylı araştırmalar neticesinde, 15 Kasım'da Ümraniye ilçesi Esenkent Mahallesi'nde bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Kazandığı parayla altın aldı

Adreste yapılan aramalarda, onlarca uyuşturucu çeşidi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 altın bilezik, 2 altın yüzük, 4 altın küpe ele geçirildi.

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” suçlamasıyla 16 Kasım'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.