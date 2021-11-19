İstanbul Ataşehir'de akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla saldırıya uğradıktan sonra ağır yaralanan 28 yaşındaki Başak Cengiz, yapılan tüm müdahelere kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Başak Cengiz'den geriye hiç gerçekleştiremeyeceği hayalleri kaldı. Cengiz, hayatını kadına yönelik şiddetle mücadeleye adayacaktı. Ancak hiç tanımadığı bir cani tarafından sokak ortasında katledildi.

Hikayeleri yarım kaldı

Birlikte yaşlanma planları yaparken, gözü dönmüş bir cani onları ayırdı. Bir ağızdan söylenecek nice şarkılar, bir o kadar da hayal yarım kaldı.

Mahir Mızrak, "Başak'ı tanısalar bizim ne kadar acı çektiğimizi o zaman anlarlardı" diyor.

Nişanlısı Başak Cengiz'i kaybeden Mahir Mızrak acı haberi, İstanbul'a onun yanına gitme hazırlıkları yaparken aldı.

"Olayın olduğu hafta sonuna pazar gününe plan yapmıştık. O hafta bitiyordu işi. İstanbul'da Pazar günü akşama kadar gezip pazar günü akşam da dönecektik" sözleriyle olay gününü anlattı.

"Şimdi nefret ediyorum İstanbul'dan"

6 ay önce nişanlanan genç çift evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Yaşamak istedikleri şehir bile belliydi.

Mızrak, İstanbul'u çok sevdiklerini ve beraber yaşama planı yaptıklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Orada belli bir dönem yaşamak istiyorduk. Başak İstanbul'da 2 ay kaldı 4 kere gittim yanına hiç yalnız bırakmadım. Bu süreçte bir sürü anımız birikti İstanbul'da ve çok sevdik şehri. Ben şimdi nefret ediyorum İstanbul'dan"

Başak Cengiz'in aklı hep Ankara'da bıraktığı kedisindeydi. Sokaktaki can dostlar için de hayalleri vardı. "Burada bir sürü parka ismi falan verilecek. Parkın her tarafını hayvan yemleriyle doldurmak istiyorum. Hayvanlara yönelik bir adımda bulunmak istiyorum. O da öyle isterdi çünkü" diyor.

"Adalete güvenim tam"

Başak Cengiz'in acılı ailesi gibi gelecek hayalleri kurduğu nişanlısı Mahir Mızrak'ın da tek beklentisi adaletin yerini bulması:

"O konuda hiç şüphemiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımızdan milletvekillerimize kadar ziyaret etmeyen destek etmeyen kimse kalmadı. Tüm Türkiye zaten bizimle yanıyor"

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Murat Uykan