İstanbul Ataşehir'de akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla saldırıya uğradıktan sonra ağır yaralanan 28 yaşındaki Başak Cengiz, yapılan tüm müdahelere kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Başak Cengiz'den geriye hiç gerçekleştiremeyeceği hayalleri kaldı. Cengiz, hayatını kadına yönelik şiddetle mücadeleye adayacaktı. Ancak hiç tanımadığı bir cani tarafından sokak ortasında katledildi.

Evlat acısı yaşayan aile, Başak'ın hayallerini TRT Haber'e anlattı.

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Katledilen bir bayanın haberi vardı. Ağladık anne kız birden anne dedi bizim ağlamamız katledilen bayana ne yaptı hiçbir şey. Ağlamamızın bir faydası olmuyor yani parmak basmamız lazım onlar için bir şey yapacağım gör bak ben bunları başaracağım dedi" açıklamasını yaptı.

Babası Avni Cengiz, "Başak'ın hayalleri çok büyüktü ama maalesef cani onun hayallerini yok etti" açıklamasını yaptı.

Nişanlısı Mahir Mızrak ise "Hayvanlar olsun, kadınlar olsun onlara daha hassastı, kadın olaylarında. İleriye dönük düşünceleri vardı" ifadelerine yer verdi.

Acıların en büyüğünü yaşayan Cengiz ailesi, katilin en ağır cezayı almasını istiyor.

Aile, süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın taziye ziyaretlerinin yargı sürecine dair umutlarını artırdığını söyledi.

Beyhan Cengiz, "Cumhurbaşkanımın ellerinden öperim, bana çok umut verdi. her şeyi yapacak inanıyorum. Bu davanın peşini bırakmayacağız" diyor.

Ailesi, düğün hazırlıkları yaparken katledilen kızlarının olaydan birkaç saat önce çektirdiği bu fotoğraf karesiyle avunuyor.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Murat Uykan

Kurgu: Mustafa Şencan