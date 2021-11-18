İstanbul Akvaryum Rehabilitasyon Merkezi dalgıçları tarafından toplanan atıkların, "İnsanlığın eseri" adlı verilen tankta sergilenmesiyle insanların denizlerde yarattığı kirliliğin deniz canlıları üzerindeki yok edici etkisi gözler önüne seriliyor.

Plastik atıklar, maskeler, araba lastiği ve balık ağlarının bulunduğu akvaryum tankı, özellikle okulların tatil olması dolayısıyla çocukların yoğun olduğu ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Ziyaretçiler atıkların deniz altındaki etkisini çıplak gözle görüyor.

İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, toplumların dünya üzerinde çevre kirliliği ile çok büyük bir mücadele vermeye başladığını belirterek, Florya ve Yeşilköy sahillerinde bir temizlik çalışması yaptıklarını anlattı.

Topladıkları çöp ve plastik atıkları, hassasiyet gösterdikleri çevre bilincini korumak adına "İnsanlığın Eseri" sergisini oluşturmak üzere akvaryuma getirdiklerini kaydeden Çapanoğlu, çok özenli bir çalışma sonrasında sergiyi ziyaretçilerle buluşturduklarını söyledi.

Canlı türleri yok oluyor

Ziyaretçilerin, özellikle genç ve çocukların, insanların çevre üzerinde nasıl bir etki yarattığını görünce çok etkilendiğini vurgulayan Çapanoğlu, denizlerdeki plastik atıkların sadece çevre kirliliği yaratmadığını, canlı türlerinin de yok olmasına sebebiyet verdiğini dile getirdi.