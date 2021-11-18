Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar'dan Kayseri Valiliğine ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın tarafından karşılanan Akar, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kayseri'ye geldi.
Valiliği ziyaret eden Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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