Hakkari merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Doğanyurt köyüne bağlı Bağlar mezrasında yaşayan Vahide ve Osman Salim çiftinin çocukları Bahar, Kübra ve Efe Salim’e farklı zamanlarda rahatsızlanınca gittikleri hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Aile zor günler geçirirken, 2 yıl önce Rabia Salim rahatsızlığı nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kalan kardeşi Bahar'a böbreğini verdi. İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan operasyonla Bahar Salim sağlığına kavuştu. Kübra ve Efe Salim de böbrek bekliyor.

"Ablam sayesinde ikinci hayatıma başladım"

Bahar Salim, kendisine böbreğini veren ablasına teşekkür ederek, “Yaşıtlarım eğitimlerine devam ederken, ben okulu bıraktım. Ablam sayesinde ikinci bir hayata başladım. Ondan aldığım böbrekle hayata tutundum. Ablam böbreğini vermeseydi ben şimdi diyalize bağlı yaşayacaktım, belki de hayatta olmayacaktım. Ablamın sayesinde diyalizden kurtuldum. Artık yaşıtlarım gibi eğitim hayatıma devam edebileceğim. Hayallerim var, hayallerimi geride bırakmak istemiyorum” dedi.

"Her yürüdğünde, eğlendiğinde mutlu oluyorum"

Rabia Salim de diyalize bağlı kalmaması için kardeşine böbreğini verdiğini anlattı.

"Her yürüdüğünde, eğlendiğinde ben çok mutlu oluyorum. Diyalizdeki insanları gördüm. Çok zor bir durumdu. Kardeşimin de diyalize bağlı kalmaması için böbreğimi verdim. İstanbul Gaziosmanpaşa Hastanesinde nakil gerçekleşti. Diğer kardeşim Kübra'nın da her iki böbreği iflas etmiş durumda. Keşke onun için de bir şey yapabilsem. Sadece Bahar’a verdim. Kübra'nında yaşayabilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz. Kübra kardeşimin de diyalize bağlı kalmasını istemiyorum. Onun için de böbrek bulunmasını istiyorum."

"Bizim için ümit olun"

Böbrek nakli bekleyen Kübra Salim ise, "Son 1 aydır hiç kontrollerime gidemiyorum. Şu an böbreklerim ne kadar çalışıyor bilemiyorum. Diyalizlik bir süreç beni bekliyor. Ablam kardeşime bir böbreğini verdi, kardeşim hayata tutundu. Ben de şimdi bana verilecek bir böbrek bekliyorum. Tüm yetkililere sesleniyorum. Bizim için bir umut olun, umut ışığımız sizlersiniz" diye konuştu.