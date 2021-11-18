Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), çoğunlukla uzun yıllar sigara kullanan kişilerde görülüyor.



En yaygın belirtisi nefes darlığı olan hastalık, tüm dünyada dördüncü, Türkiye'de ise üçüncü en yaygın ölüm sebebi.



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kudret Ekiz, 18 Kasım Dünya Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) günü sebebiyle açıklama yaptı.

KOAH'ın amfizem ve kronik bronşitten oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Ekiz, "Amfizem akciğerlerde nefes alıp vermeyi sağlayan alveol keselerinin duvarlarının harabiyeti sonucu ortaya çıkan anormal ve kalıcı genişlemesidir. Bunun sonucunda akciğerde elastikiyet kaybı ve nefes darlığı gelişir. Kronik bronşit ise, en az iki yıl üst üste ve bu iki yılın en az üç ayında öksürük ve balgamla seyreden ilerleyici bir rahatsızlıktır." dedi.



Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının belirtileri



"KOAH’ın belirtileri öksürük, balgam, nefes darlığı, göğüste tıkanma en önemli belirtileridir. Ayrıca kan tükürme, dudak ve tırnaklarda morarma, kalp yetmezliğine bağlı ayaklarda şişme görülebilir. KOAH hastalarının çoğunluğu, öksürük ve balgam yakınmalarından dolayı doktora gitmezler. Ancak nefes darlığı ilerlediğinde başvurdukları için tanı ve tedavide geç kalınmış olur.”

En etkili çözüm sigarayı bırakmak



Prof. Dr. Ekiz, KOAH hastalığının tedavisinde iki ana amacın olduğunu söyledi:



“Birincisi hastalığın bulgularını düzeltmek ya da azaltmak, ikincisi ise hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktır. Günümüzde KOAH hastalığını ortadan kaldıracak, tamamen düzeltecek bir tedavi seçeneği yoktur. Ancak sigara içiminin bırakılması, KOAH’ın gelişme ve ilerleme riskini azaltan, hastalığın ilerlemesini durduran tek ve en etkili girişimdir. Sigaradan uzak durmak bu hastalığı çok büyük ölçüde önler."