Dünya Prematüre Günü'nde erken doğan bebekler ve aileleri İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir araya geldi.

Yılda yaklaşık 150 bin bebek prematüre olarak hayata gözlerini açıyor. Türkiye'de her 10 bebekten birinin prematüre olarak dünyaya geliyor.

Aileler etkinlikte bebeklerinin hayata tutunma hikayeleri anlattı.

Yoğun bakımda 101 gün kaldı

Erken doğan 710 gramlık Güliz bebek beyin kanaması geçirdiği yoğun bakımda 101 gün kaldı.

Güliz bebeğin annesi "Neredeyse yaşam sınırı, yaşamaz denen bir bebekti. Bebeğimizin ayak izini aldım ve her saat sanki çocuğum var gibi süt sağdım" dedi.

Dünyadaki ilk gününde ameliyat oldu

31 haftalıkken 900 gram olarak dünyaya gelen Aybars Mete bebek ise, doğduğu gün ameliyat oldu. Uzun yoğun bakım sürecinde 3 ameliyat geçirirken doktorlar da yaşama ihtimalini zayıf gördü.

Aile bebeklerini kaybedecekleri üzüntüsüyle minik bebeğe eşya bile almak istemezken, yaşama tutunan Aybars Mete bebek ailesinin yüzünü güldürdü.

Mete bebeğin annesi, "Bir tek kapı süsü yaptırmıştım onu da kapıya asmadım, çünkü eve hep üzgün geliyorduk" dedi.

"Tedavi sürecinden sonra da bebekler takip edilmeli"

Ailelerin bu zorlu süreçten sonra bebeklerinin takiplerini sürdürmesinin önemine değinen Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Merih Çetinkaya, şunları söyledi:

"Anne karnında geçirmesi gereken süreyi kuvözde bizlerle beraber yaşayan prematüre bebeklerin hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Tabi bu bebekler sadece erken doğmuyor, başta akciğer, kalp, beyin, böbrek gibi tüm organ sistemlerinin de gelişmediğini, ona uygun bir tedavi gerektiğini söyleyebiliriz."