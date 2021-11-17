Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uğur Şahin'den "kanser" aşısı açıklaması: Klinik çalışmalarda olumlu sonuçlar aldık
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdikleri kanser aşısıyla ilgili umutlu olduklarını dile getirdi. Şahin, Bazı kanser türlerine yönelik klinik çalışmalarda olumlu sonuçlar aldıklarına dikkati çekti.
BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kanser tedavisi için aşı çalışmaları devam ediyor.
Kanser türlerine yönelik klinik çalışmalarda olumlu sonuçlar aldıklarını açıklayan Uğur Şahin, şu ana kadar yapılan çalışmalarda bazı hastalarda tümörlerin küçüldüğünü gözlemlediklerinin altını çizdi.
Doğru aşı kombinasyonuyla katı tümörlerin de tedavi edilebileceğini vurgulayan Şahin, tümörlerin sadece küçülmesini değil küçülmenin sürekli olmasını hedeflediklerini anlattı.
Tedavinin ''güvenilirliğine''dikkat çekerek, gelişmeleri ''heyecan verici'' olarak yorumladı.
Kanser tedavisine ilişkin aşının piyasaya sürülmesinin üç-dört yılı bulabileceği belirtiliyor
Etiketler: Kanser
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