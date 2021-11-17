Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Batı Şeria'daki baskınlarda 12 kişinin gözaltına alındığı aktarılan haberde, Doğu Kudüs'ün İseviyye ile Silvan mahallelerinde de 2 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail güçleri sık sık baskın düzenliyor

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.