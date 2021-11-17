Polonya sınır hattındaki demir yolunu dikenli tellerle kapattı
Polonya tarafındaki güvenlik önlemleri günden güne artırıyor. Düzensiz göçmenlerin demir yolunu yaya olarak kullanma ihtimaline karşı Polonya askerleri, rayları dikenli tellerle kapattı. Belarus tarafından ise Polonya askerlerine lazer tutuldu.
Polonya-Belarus sınır hattındaki gerginliğin dün çatışmaya dönüşmesinin ardından sınırda bekleyen göçmenler, ormanlık alandaki kamp alanına geri döndü.
Belarus’un Grodno şehrindeki Bruzgi sınırında, çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus’a gelen, Avrupa’ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışanlar, sınır geçiş noktasından ayrıldı.
Polonya'dan raylara dikenli tel adımı
Belarus-Polonya sınırında bir haftadır bekleyen düzensiz göçmenlerin ara bölgeden kaçak geçişini önlemek isteyen Polonya güvenlik güçleri, sınır hattını sağlamlaştırmaya devam ediyor.
Polonya tarafındaki güvenlik önlemleri günden güne artırılırken göçmenlerin iki ülke arasındaki demir yolunu yaya olarak kullanma ihtimaline karşı Polonya askerleri rayları dikenli tellerle kapattı.
Bu sırada Belarus tarafından Polonya askerlerine lazer tutulması dikkati çekti.
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