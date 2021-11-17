Fransa'da COVID-19 salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Olivier Veran koronavirüsün 5'inci dalgasının ülkeyi vurduğunu belirtti:

"Durum açıkça beşinci dalga gibi görünüyor. Dalganın boyutunun ne olacağını önceden tahmin etmek hala zor. İlk tahminler, ocak ayına kadar günde hastaneye bin yatış sayısını aşma riskini gösteriyor"

"Sağlık sistemi üstesinden gelebilir"

Koronavirüs Bilim Konseyi Başkanı Jean-François Delfraissy ise, 5'inci dalganın muhtemelen ekim ortasından bu yana olduğunun altını çizerek, Fransız sağlık sisteminin bu dalganın üstesinin gelebileceğini savundu.

Delfraissy, "Beşinci dalga geldi, net bir hızlanma var. Sağlık sistemimiz aşı, üçüncü doz, sosyal mesafe kuralları ve sağlık kartı gibi tüm araçları kullandığımız sürece beşinci dalganın üstesinden gelebilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Fransa’da son 24 saatte 19 bin 778 yeni vaka tespit edilmesi ile 25 Ağustos'tan bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşırken, toplam vaka sayısı da 7 milyon 310 bin 664 oldu.