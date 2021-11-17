Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin görülme sıklığı her geçen gün artıyor. Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riski büyük oranda önlenebiliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Hemşirelik öğrencileri diyabet riskini değerlendirdi

Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından bu yılki tema ‘Diyabet Bakımına Erişim’ olarak belirlendi. Etkinlikte meydanda bulunan topluluğa hemşirelik öğrencileri tarafından diyabet hakkında bilgi verildi, bireylerin diyabet riskleri değerlendirildi ve diyabet hastalığıyla ilgili broşürler dağıtıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Bazı kişiler hastaneye yönlendirildi

Etkinlikte ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık personelleri tarafından bireylerin kan şekeri ölçümü yapıldı ve 190 kişiye ulaşıldı. Kan şekeri normal düzeyin üzerinde ölçülen bireyler ilgili sağlık birimlerine yönlendirildi.

Etkinlik Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi İlknur Özkan, Öğretim Görevlisi Dr. Emine İlaslan, Dr. Öğretim Üyesi Seçil Taylan ve Araştırma Görevlis Ayşe Gül Aydın rehberliğinde, Fatma Zehra Çobanoğlu, Yusuf Can Çelik, Hüseyin Keleş, Sevinç Tepeli, Tuğçe Tuğba Bedrik, Başak Ergün, Hatice Hayta, İklima Gündüz, Erkan Gökmen, Zelal Tekin, Veli Cengiz başta olmak üzere İç hastalıkları dersine kayıtlı öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.