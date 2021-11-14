Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Koca, "Yanlış beslenme, fazla kilo, hipertansiyon, hareketsiz yaşam tarzı gibi birçok nedene bağlı olarak diyabet hastalığı yaygınlaşıyor. Bu kronik hastalığın önlenmesi büyük oranda bize bağlı. Vücudumuzun istediği, doğal dengelerine ve ihtiyaçlarına uygun bir yaşam" açıklamasını yaptı.