Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 19:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan Diyabet Günü mesajı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Koca, "Bu kronik hastalığın önlenmesi büyük oranda bize bağlı. Vücudumuzun istediği, doğal dengelerine ve ihtiyaçlarına uygun bir yaşam" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Bakan Koca, "Yanlış beslenme, fazla kilo, hipertansiyon, hareketsiz yaşam tarzı gibi birçok nedene bağlı olarak diyabet hastalığı yaygınlaşıyor. Bu kronik hastalığın önlenmesi büyük oranda bize bağlı. Vücudumuzun istediği, doğal dengelerine ve ihtiyaçlarına uygun bir yaşam" açıklamasını yaptı.
DÜNYA DİYABET GÜNÜ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 14, 2021
Yanlış beslenme, fazla kilo, hipertansiyon, hareketsiz yaşam tarzı gibi birçok nedene bağlı olarak diyabet hastalığı yaygınlaşıyor. Bu kronik hastalığın önlenmesi büyük oranda bize bağlı. Vücudumuzun istediği, doğal dengelerine ve ihtiyaçlarına uygun bir yaşam!
Etiketler: Diyabet Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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