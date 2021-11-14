Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 346 bin 642 COVID-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 550 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,95, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,94 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 367 bin 35 doz oldu.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Herkesten ikna desteği istiyoruz"

Bakan Koca, paylaşımında, "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten ikna desteği istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun" sözlerine yer verdi.