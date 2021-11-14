Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 19:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
THY 4 ülkeye uçuşlarını durduruyor
THY, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur" açıklamasını yaptı.
Türk Hava Yolları, koronavirüs nedeniyle bazı ülkelere seferlerini durdurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Seyahat sağlığı ve güvenliliğinin THY için en öncelikli konu olduğunu söyleyen Üstün, paylaşımında şunlara yer verdi:
"COVID-19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur."
Değerli misafirlerimiz;— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 14, 2021
Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur.
Etiketler: Hava Yolu Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri THY
Son Haberler
- 19:03
- 18:38
- 19:03
- 18:10
- 18:14
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Ahıska Türkleri için anma mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz