Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Yousuf Al-Zawawi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen "Geleceğe Nefes, Dünya'ya Nefes" programı kapsamında "Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni"ne katıldı.

Zawawi, "Şu an dünyanın geçirmiş olduğu tüm zorluklara rağmen, Türkiye Devletinin ve Türk halkının paylaştığımız bu evrenin nefes alabilmesi için göstermiş oldukları önem ve çaba için tebrik ediyorum. Bu program sayesinde, özellikle geçtiğimiz yaz aylarında Türkiye’nin birçok orman bölgesinde çıkan yangınlarda, o bölgelerde ikamet eden Kuveytliler 'Geleceğe Nefes' kampanyası sayesinde kendi çaplarında birçok kampanya başlattı." dedi.

Ağaçlandırma kampanyasına 1600 fidan

Her yıl bir resepsiyonla milli gününü kutlayan Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliği, bu yıl COVID-19 salgını tedbirleri nedeniyle değişikliğe giderek resepsiyon vermedi.

Büyükelçilik, bu yıl 60. Milli Günü'nü ve 30. Kurtuluş Günü'nü, "Barışın bir evi var" sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" ağaçlandırma kampanyasına, ortalama davetli sayısına tekabül eden 1600 fidan bağışlayarak kutladı.

Kampanyaya katılımları dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğine "Fidan bağış belgesi" de takdim edildi.

Muğla’daki yangınlar için itfaiye desteği

Türkiye'deki orman yangınlarına müdahale etmek için 8 Ağustos'ta Kuveyt'ten itfaiye ekibi gönderildi. Kuveyt Yangın Söndürme Kuvvetinde görev yapan ve 41 rütbeli askerden oluşan ekip, Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına doğrudan müdahalede liderlik görevi yürüttü. Alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

Ağustos 2021'da, Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 45 kişiyle destek veren Kuveyt ekibi, beraberinde getirdiği arazöz ve ekipmanlarını İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne hediye etti.