TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 77. yılında yaşamını yitirenler için mesaj yayımladı.

Mustafa Şentop, "Tarihe kara bir leke olarak geçen, Ahıska Türklerinin vatanlarından sürgün edilişlerinin 77. yıl dönümünde, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum" açıklamasını yaptı.