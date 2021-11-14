Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 18:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Ahıska Türkleri için anma mesajı
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 77. yılında yaşamını yitirenleri andı. Şentop, "Hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 77. yılında yaşamını yitirenler için mesaj yayımladı.
Mustafa Şentop, "Tarihe kara bir leke olarak geçen, Ahıska Türklerinin vatanlarından sürgün edilişlerinin 77. yıl dönümünde, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum" açıklamasını yaptı.
Tarihe kara bir leke olarak geçen, Ahıska Türklerinin vatanlarından sürgün edilişlerinin 77. yıl dönümünde, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.#14Kasım1944 pic.twitter.com/S5MhCD93F6— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 14, 2021
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM
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