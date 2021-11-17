Sağlık Bakan Yardımcısı ve HIMSS Eurasia Kongre Başkanı Dr. Şuayip Birinci, Türkiye'nin salgın sürecinde dijital sağlık araçlarıyla güçlü bir mücadele ortaya koyduğunu dile getirdi.

Bunun yanında dünyaya da örnek olacak birçok uygulamanın sağlıkçıların ve vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktaran Birinci, "55 milyondan fazla kullanıcısıyla dünyanın en büyük kişisel sağlık kaydı sistemi olan e-Nabız'ın bize sağladığı en büyük avantaj, bu asimetrik tehdide karşı tüm sağlık tesislerimizi tek platformda birbirleriyle konuşur hale getirmiş olmamızdı" dedi.

Birinci, bu sayede salgınla çok daha güçlü mücadele etmeyi sağlayan dijital uygulamaları çok kısa sürelerde hizmete almayı başardıklarını söyledi.

"Bugüne kadar nüfusun yüzde 97'si HES kodu aldı"

Hayat Eve Sığar uygulamasının, neredeyse tüm toplumun kullandığı ve salgında kendini daha güvende hissettiği bir uygulama halini aldığını vurgulayan Birinci, şunları söyledi:

"Bugüne kadar nüfusun yüzde 97'si HES kodu aldı, 10 milyarın üzerinde HES kodu sorgulaması yapılarak, güvenli sosyal hayatın kesintisiz olarak devam etmesi sağlanmıştır. 23 milyondan fazla risk uyarısı veren sistemle seyahat, ziyaret ve toplu alanlarda diğer insanlarla temasın önüne geçilmiştir. Pandeminin kontrol altına alınmasında en önemli aksiyonumuz olan filyasyon uygulaması için mümkün olan en kısa sürede hayata geçirdiğimiz ve sahadaki çalışanlarımızın en önemli aracı haline gelen Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) ile ekiplerimiz 9 milyon kilometre yol katederek dünyanın etrafını 228 kez dolaşmış, COVID-19 pozitif ve temaslı vatandaşlarımıza şifa olmuşlardır."

"120 milyon aşının uygulanmasını kesintisiz ve hızlı bir şekilde sağladık"

Birinci, 14 Ocak 2021'de başladıkları Türkiye aşılama programı için geliştirdikleri Aşıla uygulamasıyla sağlık ekiplerinin hastaneler, aile hekimliği merkezleri, evler, kamusal alanlar ve kampanya yürütülen tüm ortamlarda yaptıkları aşıları anında kayıt altına alabilmelerini sağladıklarını, yaklaşık 120 milyon aşının uygulanmasını kesintisiz ve hızlı şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.